В Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам

Памятник солдатам Великой Отечественной войны повредили вандалы в городе Гайвороне Кировоградской области Украины.

«В сквере Победы — полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок. Невозможно охарактеризовать такой поступок иначе как варварство, дикость, вандализм», — говорится в сообщении городского совета Гайворона на странице в Facebook.

Отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию. Скульптура осмотрена, составлен соответствующий акт.

Ранее сообщалось, что радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре.