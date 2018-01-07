В Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам

Короткая ссылка
Памятник солдатам Великой Отечественной войны повредили вандалы в городе Гайвороне Кировоградской области Украины.

«В сквере Победы — полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок. Невозможно охарактеризовать такой поступок иначе как варварство, дикость, вандализм», — говорится в сообщении городского совета Гайворона на странице в Facebook.

Отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию. Скульптура осмотрена, составлен соответствующий акт.

Ранее сообщалось, что радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119