Завершилась проверка станции московского метро «Калужская»
Завершилась проверка на станции Московского метрополитена «Калужская», угроза взрыва не подтвердилась.
«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
Во время проверки станция продолжала работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что станцию московского метро «Калужская» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании.
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