Завершилась проверка станции московского метро «Калужская»

Завершилась проверка на станции Московского метрополитена «Калужская», угроза взрыва не подтвердилась.

«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Во время проверки станция продолжала работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станцию московского метро «Калужская» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании.