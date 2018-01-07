Завершилась проверка станции московского метро «Калужская»

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Завершилась проверка на станции Московского метрополитена «Калужская», угроза взрыва не подтвердилась.

«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Во время проверки станция продолжала работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станцию московского метро «Калужская» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании.

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