На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста

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В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России сообщили, что нашли астраханского альпиниста, сорвавшегося у скал Пастухова, и эвакуировали его со склона Эльбруса.

Как сообщает Интерфакс, альпиниста спустили на поляну Азау.

По предварительным данным, мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Ранее в МЧС сообщили, что альпинист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус.

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