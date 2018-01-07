На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России сообщили, что нашли астраханского альпиниста, сорвавшегося у скал Пастухова, и эвакуировали его со склона Эльбруса.
Как сообщает Интерфакс, альпиниста спустили на поляну Азау.
По предварительным данным, мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму.
Ранее в МЧС сообщили, что альпинист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус.
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