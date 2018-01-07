Астраханский альпинист сорвался во время восхождения на Эльбрус

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В МЧС сообщили, что альпинист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус.

Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 12:54 мск в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался альпинист из Астрахани», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на поиск туриста была отправлена группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, состоящая из шести человек. 

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что при восхождении на гору в Монголии погибли не менее 10 альпинистов.

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