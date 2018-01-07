В Москве в 2017 году построили более 60 соцобъектов

В Москве построили более 60 объектов социальной инфраструктуры в 2017 году, сообщает m24.

«В минувшем году в Москве появилось 13 школ, в том числе самая большая в стране, 14 детсадов, 8 медицинских зданий, 22 спортобъекта и 5 объектов культуры», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее он заявил, что более 20 млн квадратных метров жилья удалось отремонтировать в столице в 2017 году в рамках программы капремонта.