Возбуждено дело по факту ДТП в Нижегородской области, в котором погибли пять человек

Короткая ссылка
После столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Нижегородской области, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту ДТП назначена автотехническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Нижегородской области погибли пять человек. 

Также интернет-портал m24 передавал, что на МКАД столкнулись семь автомобилей. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119