Возбуждено дело по факту ДТП в Нижегородской области, в котором погибли пять человек

После столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Нижегородской области, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту ДТП назначена автотехническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Нижегородской области погибли пять человек.

Также интернет-портал m24 передавал, что на МКАД столкнулись семь автомобилей.