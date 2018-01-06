В Татарстане СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, причиной пожара могли стать неисправность электропроводки либо перегрев электроприборов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана погибли три человека, в том числе двое детей.

В июле издание «Утро.ру» передавало, что в Оренбургской области при пожаре погибла многодетная семья.