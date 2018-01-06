В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека

В результате пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

По данным ведомства, в 07:12 (мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме, горение было ликвидировано в 07:29.

«На пожаре обнаружены тела трёх погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают дознаватели Госпожнадзора, эксперты противопожарной службы.

Ранее стало известно, что при пожаре в пятиэтажном доме в Краснодаре погиб один ребёнок и ещё двое пострадали.

В мае 2017 года URA.RU передавало, что трое детей и их отец погибли при пожаре в Тюменской области.