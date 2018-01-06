Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Навального на решение ЦИК
Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу блогера Алексея Навального на отказ удовлетворить его иск с оспариванием решения Центризбиркома, который не зарегистрировал инициативную группу для его самовыдвижения в качестве кандидата в президенты.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу и оставила в силе решение первой инстанции», — говорится в сообщении.
Ранее Навальный обжаловал отказ Верховного суда удовлетворить его жалобу на ЦИК.
25 декабря ЦИК отказала Навальному в регистрации группы избирателей из-за неснятой судимости.
Позднее Верховный суд признал законным отказ блогеру в праве участвовать в президентских выборах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: