Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Навального на решение ЦИК

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Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу блогера Алексея Навального на отказ удовлетворить его иск с оспариванием решения Центризбиркома, который не зарегистрировал инициативную группу для его самовыдвижения в качестве кандидата в президенты.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу и оставила в силе решение первой инстанции», — говорится в сообщении.

Ранее Навальный обжаловал отказ Верховного суда удовлетворить его жалобу на ЦИК.

25 декабря ЦИК отказала Навальному в регистрации группы избирателей из-за неснятой судимости.

Позднее Верховный суд признал законным отказ блогеру в праве участвовать в президентских выборах.

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