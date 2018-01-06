Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Навального на решение ЦИК

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу блогера Алексея Навального на отказ удовлетворить его иск с оспариванием решения Центризбиркома, который не зарегистрировал инициативную группу для его самовыдвижения в качестве кандидата в президенты.