В Общественной палате поддержали упрощение порядка подачи документов для усыновления детей

Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко прокомментировал RT решение правительства сократить перечень документов для усыновления детей.

Он объяснил, что нововведение направлено на упрощение сбора необходимых документов для самих граждан.

«Изменение порядка не освобождает сами органы от необходимости запрашивать эти документы. Постановление направлено на облегчение сбора документов самими гражданами. Все остальные требования сохраняются», — говорит он.

В то же время необходимые для усыновления документы будут запрашиваться органами опеки самостоятельно, отмечает общественник.

«Документы будут собираться в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Не гражданин будет эти документы собирать, а органы опеки будут их запрашивать в ведомствах. Такая практика есть во многих странах и у нас в рамках электронного документооборота. Это правильно, когда ответственность за сбор справок переходит от гражданина к чиновникам», — добавил Рыбальченко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает порядок подачи документов для усыновления детей.