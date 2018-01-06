Глава Минвостокразвития заявил о подготовке предложения по использованию майнинга

Власти Дальнего Востока готовят предложение по использованию майнинга в регионе. Об этом в интервью RT рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«В развитии Дальнего Востока необходимы новаторские подходы. Эта тема интересна. В октябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку проработать вопрос о создании регионального финансового центра в свободном порту Владивосток. Предполагается выработка конкурентных условий осуществления финансовой деятельности на Дальнем Востоке, создание специального финансового суда и иные меры», — отметил он.

По словам министра, в настоящее время власти изучают данный вопрос и готовят «предложение, как здесь использовать майнинг — новое явление».

«Очень важно понимать, что ничто в мире никогда на месте не стояло, в том числе и деньги. И сегодня мы с вами живём в эпоху, когда рождается новый вид денег. От него нельзя изолироваться. Но необходимо правильно отнестись к этому процессу. Правильно — это в интересах своей страны, понимая и все особенности, всю специфику нового явления и работая над тем, чтобы оно работало на дальневосточную экономику», — сказал Галушка.

Он также подчеркнул, что подобные идеи будут «обсуждаться с коллегами по правительству, понадобится принципиальное решение президента России, но со своей стороны мы к этому обсуждению подойдём с проработанными предложениями».

Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают построить в России город для добычи криптовалюты.

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