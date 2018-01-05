Екатерина Гордон заявила о намерении сменить фамилию

Кандидат в президенты России журналистка Екатерина Гордон намерена сменить фамилию, сообщает kp.ru.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти… в знак уважения к большинству людей моей Родины я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», — заявила Гордон на своей странице в соцсетях.

При рождении она получила фамилию Прокофьева, затем носила фамилию отчима Пилипчук, а после развода с ведущим Александром Гордоном оставила его фамилию.

Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам Гордон, выдвинутой в качестве кандидата на пост президента, и разрешил ей открыть специальный избирательный счёт, чтобы начать сбор подписей.