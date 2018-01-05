В Копенгагене обнаружили украденную бутылку самой дорогой в мире водки

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Полиция Копенгагена сообщила, что бутылка водки стоимостью около $1,3 млн, украденная из одного из баров датской столицы, была обнаружена на стройплощадке.

«Дорогая бутылка водки, которая была украдена в Вестербро вечером во вторник, найдена. Её нашёл человек на стройплощадке в Шарлоттенлунде», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В другом сообщении уточняется, что бутылка находится в распоряжении полиции, а в следующем выражается благодарность нашедшему и отмечается, что полиция отказывается от дальнейших комментариев.

При этом владелец бутылки рассказал местным СМИ, что бутылка найдена пустой.

Ранее сообщалось, что в Дании из бара была похищена бутылка водки, которая считается самой дорогой в мире. Бутылка водки Russo-Baltique, сделанная из серебра и золота, с инкрустированной бриллиантами пробкой стоит примерно $1,3 млн.

 

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