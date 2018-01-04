В Дании из бара украли самую дорогую бутылку водки в мире

В Дании из бара была похищена бутылка водки, которая считается самой дорогой в мире.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что бутылка водки Russo-Baltique, сделанная из серебра и золота с инкрустированной бриллиантами пробкой, стоит примерно $1,3 млн.

По данным телекомпании, владелец бара взял её к себе на время и разместил в своём музее. Она стала одним из экспонатов коллекции различной водки. Хозяин заведения заявил, что арендовал её у латвийской компании на шесть месяцев.

Уточняется, что похититель напитка был заснят камерой видеонаблюдения. В настоящий момент полиция его разыскивает.

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