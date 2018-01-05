Россияне чаще всего покупали автомобили с автоматической коробкой передач в 2017 году

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Доля автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП) среди купленных россиянами новых машин составила 54% в 2017 году, сообщает «Известия».

В 2010 году такие авто предпочитали лишь треть покупателей. В 2016 году их доля преодолела отметку в 50%, рассказали в аналитическом агентстве «Автостат».

По мнению экспертов, причина роста спроса на АКП в том, что в структуре продаж бестселлеров отечественного рынка очень высокую долю занимают модификации именно с автоматической коробкой передач, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что цены на Cadillac в России вырастут с 1 января 2018 года.

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