Прибытие и вылет 20 рейсов задержаны в Симферополе из-за тумана
«В связи с туманом в аэропорту сейчас задерживаются десять рейсов на прибытие и, соответственно, столько же на отправление», — заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
По его словам, остальные несущественные задержки рейсов связаны с поздним прибытием самолётов по не зависящим от тумана причинам.
Как отметил Лаптев, погода улучшается, и командиры воздушных судов будут принимать решения.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержано более 30 рейсов.
В декабре 2017 года URA.RU передавало, что летевший в Екатеринбург самолёт экстренно вернулся в Пулково из-за неполадок.