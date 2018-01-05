Прибытие и вылет 20 рейсов задержаны в Симферополе из-за тумана

Прибытие и вылет 20 рейсов задержаны в международном аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщает «Крыминформ».

«В связи с туманом в аэропорту сейчас задерживаются десять рейсов на прибытие и, соответственно, столько же на отправление», — заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, остальные несущественные задержки рейсов связаны с поздним прибытием самолётов по не зависящим от тумана причинам.

Как отметил Лаптев, погода улучшается, и командиры воздушных судов будут принимать решения.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержано более 30 рейсов.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что летевший в Екатеринбург самолёт экстренно вернулся в Пулково из-за неполадок.