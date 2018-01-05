В Московском зоопарке построят пешеходный мост с лифтами и пандусами

В Московском зоопарке планируется построить новый пешеходный мост, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Такое решение принято в связи с большим потоком посетителей.

Высота моста составит 12 м, протяжённость — 22 м. Новая конструкция соединит старую территорию парка с новой. По форме она будет напоминать морскую волну.

Мост оборудуют лифтами и пандусами. Строительство начнётся в 2018 году, передаёт m24.

В зоопарке также планируется возвести новый вход со стороны станции метро «Баррикадная» и отремонтировать павильон «Ластоногие».

Ранее сообщалось, что крытый павильон «Амазония» появится в Московском зоопарке.