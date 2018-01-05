В Московском зоопарке построят пешеходный мост с лифтами и пандусами
В Московском зоопарке планируется построить новый пешеходный мост, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
Такое решение принято в связи с большим потоком посетителей.
Высота моста составит 12 м, протяжённость — 22 м. Новая конструкция соединит старую территорию парка с новой. По форме она будет напоминать морскую волну.
Мост оборудуют лифтами и пандусами. Строительство начнётся в 2018 году, передаёт m24.
В зоопарке также планируется возвести новый вход со стороны станции метро «Баррикадная» и отремонтировать павильон «Ластоногие».
Ранее сообщалось, что крытый павильон «Амазония» появится в Московском зоопарке.
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