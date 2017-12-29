Крытый павильон «Амазония» появится в Московском зоопарке
Крытый павильон «Амазония» будет построен в Московском зоопарке, сообщает НСН.
Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, его площадь составит 20 тыс. кв. м. В павильоне будут современные вольеры, купол.
Кроме того, в зоопарке может открыться центр реабилитации и переселения редких и вымирающих неядовитых змей.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что зоопарк Ростова-на-Дону получил двух белых носорогов из Израиля.
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