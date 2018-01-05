Расследование дела о ДТП с десятью погибшими в ХМАО передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском округе, в результате которого погибли десять человек, передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело… для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК», — приводит её слова пресс-служба.

Петренко отметила, что в регион выехала группа опытных следователей из Москвы.

Ранее сообщалось, что региональные власти окажут помощь родственникам погибших в аварии.

3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Октябрьском районе округа столкнулись Mazda 6 и Renault Duster. Погибли десять человек, включая четверых детей. 

В конце декабря Nation News передавало, что в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека.

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