На станции МЦК «Лихоборы» пьяный пассажир открыл стрельбу по охранникам

Пьяный пассажир ранил из травматического пистолета двух охранников на станции «Лихоборы» Московского центрального кольца (МЦК), передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Сообщается, что инцидент произошёл 4 января в 22:17 по адресу проезд Черепановых, д. 29, стр. 6.

«Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан», — сказали в ведомстве.

Там также проинформировали, что раненые охранники были госпитализированы, в настоящее время проводится проверка.

В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.