В Кургане проводят проверку из-за госпитализации ребёнка после катания на горке

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Следственное управление СКР по Курганской области начало проверку из-за госпитализации ребёнка после катания на горке, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл 3 января на центральной площади Кургана. По словам родителей, их семилетний сын напоролся на острый штырь, торчавший из ямы.

Мальчика доставили в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы.

Доследственную проверку проводят по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявила старший помощник руководителя следственного управления Людмила Половникова.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в больнице Сахалинской области.

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