В Санкт-Петербурге назначен новый председатель горсуда

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Президент России Владимир Путин назначил новым председателем петербургского городского суда Алексея Лакова, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу органов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Лаков приступит к исполнению своих обязанностей 20 января — после окончания срока полномочий действующего председателя Валентины Епифановой.

Епифанова работала на этой должности с апреля 2006 года. Лаков ранее занимал пост в президиуме петербургского горсуда.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что главным архитектором Крыма назначена Ирина Соловьёва.

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