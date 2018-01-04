В Санкт-Петербурге назначен новый председатель горсуда

Президент России Владимир Путин назначил новым председателем петербургского городского суда Алексея Лакова, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу органов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Лаков приступит к исполнению своих обязанностей 20 января — после окончания срока полномочий действующего председателя Валентины Епифановой.

Епифанова работала на этой должности с апреля 2006 года. Лаков ранее занимал пост в президиуме петербургского горсуда.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что главным архитектором Крыма назначена Ирина Соловьёва.