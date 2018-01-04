Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили под Саратовом

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Российского пилота, разбившегося при крушении вертолёта в Сирии, похоронили в городе Пугачёве в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«Сегодня (4 января 2018 года. — RT) в Пугачёве прошли похороны пилота, который погиб при крушении вертолёта в Сирии», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что погибший провёл в Пугачёве детские годы. В настоящее время в городе живут его мать и сестра.

31 декабря сообщалось, что российский вертолёт Ми-24 из-за технической неисправности потерпел крушение в Сирии.

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