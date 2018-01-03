Российский вертолёт Ми-24 разбился 31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама

Российский вертолёт Ми-24 из-за технической неисправности потерпел крушение 31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.

«При совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолёта получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что никакого огневого воздействия на вертолёт не было.