Сбивший насмерть двух пешеходов водитель сдался полиции в Омске

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Водитель, сбивший насмерть двух пешеходов и скрывшийся с места ДТП, сдался полиции в Омске, сообщает kp.ru.

Полиция быстро установила личность находившегося за рулём Lada Priora мужчины. Им оказался 24-летний житель города.

Его искали с 3 января, но под вечер он сам явился в отделение, рассказали в пресс-службе омской полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время водитель находится в изоляторе. Проводятся проверки и экспертизы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 19-я Марьяновская. Водитель сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

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