В Омске легковой автомобиль насмерть сбил двух пешеходов
В Омске легковой автомобиль Lada Priora насмерть сбил двух человек, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт УМВД России по Омской области.
По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 19-я Марьяновская. Водитель сбил пешеходов, которые шли по тротуару, после чего бросил машину и скрылся.
В результате ДТП мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте.
Личность водителя установлена.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.
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