В Омске легковой автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Омске легковой автомобиль Lada Priora насмерть сбил двух человек, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт УМВД России по Омской области.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 19-я Марьяновская. Водитель сбил пешеходов, которые шли по тротуару, после чего бросил машину и скрылся.

В результате ДТП мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения скончались на месте.

Личность водителя установлена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.