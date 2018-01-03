Кадыров прокомментировал реакцию США на блокировку соцсетей в Иране

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал реакцию США на блокировку социальных сетей в Иране, где проходят акции протеста.

«Президент Дональд Трамп «призвал» власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение». При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира», — написал Кадыров в своём канале в Telegram, добавив, что Россия, как ближайший сосед, заинтересована в мире и стабильности в Иране.

При этом глава Чечни отметил «лицемерие в позиции США».

«Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», — написал Кадыров.

По его мнению, Госдепу США не нравится, что он «предельно честно и откровенно высказывает своё мнение о действиях США в странах исламского мира».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение властей Ирана частично заблокировать доступ к интернету в стране на фоне протестов.