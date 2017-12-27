Кадыров назвал «мышиной вознёй» США блокировку его аккаунта в Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к блокировке своего аккаунта в социальной сети Facebook в связи с тем, что он включён в чёрный список США.

«Facebook заявил о деактивации моего аккаунта из-за внесения в список запрещённых лиц США. Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хвалёная демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?» — приводит Интерфакс слова Кадырова.

Ранее в пресс-службе Facebook заявили, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети был заблокирован из-за того, что он попал под американские санкции.