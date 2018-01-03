В ДТП в Новосибирской области погибли женщина и ребёнок
В результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области погибли два человека, передаёт Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 84-м километре трассы Новосибирск — Барнаул. Автомобиль ВАЗ-21011 под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.
В результате погибли двое пассажиров — 35-летняя женщина и двухлетняя девочка.
В салоне легковой машины также находились трое взрослых и двое детей, все они госпитализированы.
По предварительной информации, водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.