В ДТП в Новосибирской области погибли женщина и ребёнок

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области погибли два человека, передаёт Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 84-м километре трассы Новосибирск — Барнаул. Автомобиль ВАЗ-21011 под управлением 46-летнего водителя столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.

В результате погибли двое пассажиров — 35-летняя женщина и двухлетняя девочка.

В салоне легковой машины также находились трое взрослых и двое детей, все они госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.

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