Эксперт усомнился в точности прогноза о десятилетнем похолодании на юге России

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов, доктор географических наук, профессор, в разговоре с RT прокомментировал климатический прогноз председателя Южного научного центра РАН Геннадия Матишова, заявившего, что с 2018 года на юге России начнётся период десятилетнего похолодания.

«Это очень смелое заявление. Смелость в том, что указан конкретный диапазон лет и сравнительно небольшой регион. Как ни удивительно, чем меньше интервал времени и чем детальнее географическая привязка климатического прогноза, тем этот прогноз менее точный. Более надёжно говорить об оценках всего земного шара, полушария. А как он выделил юг России, честно говоря, вызывает у меня большой скептицизм», — объяснил Кислов.

Ранее академик рассказал о десятилетнем периоде похолодания на юге России.