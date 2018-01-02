На границе Крыма задержан пытавшийся ввезти запрещённое лекарство украинец
На границе Республики Крым пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти запрещённое к ввозу в Россию лекарство.
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу пограничного УФСБ.
Отмечается, что при осмотре ручной клади у 44-летнего водителя Volkswagen нашли 20 ампул лекарственного вещества.
В своё оправдание нарушитель сказал, что он не знал, что лекарство нельзя ввозить в Россию.
В конце декабря, как сообщал «Крыминформ», сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали 50-летнего жителя Украины в пункте пропуска «Джанкой». Мужчина пытался провезти винтовочные патроны.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.