В Шанхай прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота

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В Шанхай прибыли с неофициальным визитом противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в город Шанхай (КНР)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что российские корабли ошвартовались у причала порта Усун. Там состоялась торжественная церемония встречи российских моряков.

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