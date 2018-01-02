По факту гибели трёх человек при пожаре под Красноярском возбуждено дело

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в двухэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели при пожаре троих человек», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее источник сообщил, что в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Красноярске погибли три человека, в том числе ребёнок.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.