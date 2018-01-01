Источник: в результате пожара в жилом доме в Красноярске погибли три человека

Короткая ссылка
В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Красноярске погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Заломова в Лесосибирске пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребёнок, погибли», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пожар на площади 130 кв. м локализован, из здания эвакуированы более 80 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Героев Хасана в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России», эвакуированы 50 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119