Источник: в результате пожара в жилом доме в Красноярске погибли три человека

В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Красноярске погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Заломова в Лесосибирске пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребёнок, погибли», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пожар на площади 130 кв. м локализован, из здания эвакуированы более 80 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Героев Хасана в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России», эвакуированы 50 человек.