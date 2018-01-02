Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

При столкновении автомобиля Toyota с автобусом Hyundai на трассе в Сахалинской области пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

«33-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ... по предварительным данным, уснул за рулём и выехал на сторону дороги предназначенной для вcтречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Hyundai HD (Country) (SWB)», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.