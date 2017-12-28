В ДТП в Карелии погибли два человека
В дорожно-транспортном происшествии в Карелии погибли два человека, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.
По имеющимся данным, ДТП произошло на 668-м километре автодороги Кола.
Автомобиль Saab пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз Mercedes-Benz с полуприцепом. Затем легковую иномарку отбросило на грузовик DAF, который двигался в попутном направлении.
Водитель легковой машины и его пассажирка погибли. Их личности пока неизвестны.
В настоящее время выясняются подробности случившегося.
Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.
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