В ДТП в Карелии погибли два человека

В дорожно-транспортном происшествии в Карелии погибли два человека, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.

По имеющимся данным, ДТП произошло на 668-м километре автодороги Кола.

Автомобиль Saab пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз Mercedes-Benz с полуприцепом. Затем легковую иномарку отбросило на грузовик DAF, который двигался в попутном направлении.

Водитель легковой машины и его пассажирка погибли. Их личности пока неизвестны.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.