Обнаруженный на станции метро «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором

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Найденный на станции Московского метрополитена «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

«В пакете обнаружен кондитерский подарочный набор. Никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что проверка, организованная на станции, завершена.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Филёвский парк» в Москве обнаружен бесхозный предмет.

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