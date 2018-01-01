Обнаруженный на станции метро «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором
Найденный на станции Московского метрополитена «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
«В пакете обнаружен кондитерский подарочный набор. Никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что проверка, организованная на станции, завершена.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Филёвский парк» в Москве обнаружен бесхозный предмет.
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