Обнаруженный на станции метро «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором

Найденный на станции Московского метрополитена «Филёвский парк» пакет оказался кондитерским набором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.