Источник: в Москве на станции метро «Филёвский парк» обнаружен бесхозный предмет
На станции Московского метрополитена «Филёвский парк» обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«На станции «Филёвский парк» обнаружен бесхозный пакет. На место направляются кинологи для его проверки», — заявил собеседник агентства.
По его словам, обнаруженный пакет, предположительно, не представляет угрозы для пассажиров.
Отмечается, что станция работает в штатном режиме.
16 декабря сообщалось о проведении проверки на станции метро «Петровско-Разумовская» из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее стало известно, что угроза не подтвердилась.
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