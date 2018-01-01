Источник: в Москве на станции метро «Филёвский парк» обнаружен бесхозный предмет

На станции Московского метрополитена «Филёвский парк» обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«На станции «Филёвский парк» обнаружен бесхозный пакет. На место направляются кинологи для его проверки», — заявил собеседник агентства. По его словам, обнаруженный пакет, предположительно, не представляет угрозы для пассажиров. Отмечается, что станция работает в штатном режиме. 16 декабря сообщалось о проведении проверки на станции метро «Петровско-Разумовская» из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее стало известно, что угроза не подтвердилась.