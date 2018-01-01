ВКС России в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов

Радиотехнические войска Воздушно-космических сил России в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тыс. воздушных объектов. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что в настоящее время Радиотехнические войска ВКС оснащены необходимым оборудованием для обнаружения различных воздушных объектов в любых условиях.

«Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км», — говорится в тексте сообщения.

В ноябре в журнале Aviation Week было опубликовано интервью с военнослужащим ВВС США, который рассказал, что американская сторона испытывает серьёзные трудности, пытаясь отследить передвижение российских самолётов.