Семье погибшей при взрыве водонагревателя в Приморье выплатят компенсацию
«На 9 января уже назначена экспертиза, по итогам которой станет понятна причина взрыва. По поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко семье погибшей будет выплачена компенсация», — сказал он.
Серебряков отметил, что в настоящее время на месте работают строители, которые восстанавливают разрушенное помещение.
«Сейчас всех детей перевезли в филиал учреждения в Чкаловском сельском поселении, где воспитанников центра ожидают тёплая атмосфера и праздничный ужин. Пока здание восстанавливают, ребята побудут здесь», — добавил он.
Ранее СК возбудил дело после гибели воспитателя при взрыве водонагревателя в Приморье.