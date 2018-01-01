Семье погибшей при взрыве водонагревателя в Приморье выплатят компенсацию

Семье женщины, погибшей в результате взрыва водонагревателя в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Спасске-Дальнем, будет выплачена компенсация, заявил замглавы Приморья Павел Серебряков.

«На 9 января уже назначена экспертиза, по итогам которой станет понятна причина взрыва. По поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко семье погибшей будет выплачена компенсация», — сказал он.

Серебряков отметил, что в настоящее время на месте работают строители, которые восстанавливают разрушенное помещение.

«Сейчас всех детей перевезли в филиал учреждения в Чкаловском сельском поселении, где воспитанников центра ожидают тёплая атмосфера и праздничный ужин. Пока здание восстанавливают, ребята побудут здесь», — добавил он.

Ранее СК возбудил дело после гибели воспитателя при взрыве водонагревателя в Приморье.