СК возбудил дело после гибели воспитателя при взрыве водонагревателя в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти воспитателя из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в результате взрыва водонагревателя в Спасск-Дальнем.

«В городе Спасск-Дальний произошёл разрыв электрического водонагревателя. В результате хлопка обрушилась межкомнатная стена, в следствие чего 59-летняя воспитатель получила телесные повреждения, от которых вскоре скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что воспитатель детского реабилитационного центра погибла в результате взрыва электрического водонагревателя в Приморье.