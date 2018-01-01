СК возбудил дело после гибели воспитателя при взрыве водонагревателя в Приморье

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти воспитателя из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в результате взрыва водонагревателя в Спасск-Дальнем.

«В городе Спасск-Дальний произошёл разрыв  электрического водонагревателя. В результате хлопка  обрушилась межкомнатная стена, в следствие чего 59-летняя воспитатель получила телесные повреждения, от которых вскоре скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что воспитатель детского реабилитационного центра погибла в результате взрыва электрического водонагревателя в Приморье.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119