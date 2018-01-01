СК возбудил дело после гибели воспитателя при взрыве водонагревателя в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти воспитателя из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в результате взрыва водонагревателя в Спасск-Дальнем.
«В городе Спасск-Дальний произошёл разрыв электрического водонагревателя. В результате хлопка обрушилась межкомнатная стена, в следствие чего 59-летняя воспитатель получила телесные повреждения, от которых вскоре скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что воспитатель детского реабилитационного центра погибла в результате взрыва электрического водонагревателя в Приморье.
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