В Приморье воспитатель детского центра погибла из-за взрыва водонагревателя

Воспитатель детского реабилитационного центра погибла в результате взрыва электрического водонагревателя в Приморье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого СУСК России.

«ЧП произошло в детском реабилитационном центре, погибла воспитатель. Следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявила собеседница.

Как уточняет краевое ГУ МЧС, информация о взрыве поступила в 23:34 мск 30 декабря.

«В детском социальном приюте в Спасском городском округе по адресу Молодёжная, д.4А произошёл разрыв электрического водонагревателя, в результате которого оказались частично выбиты стёкла в одном из помещений. Жилые помещения для детей не пострадали», — указывается в сообщении.

По имеющейся информации, дети в результате инцидента не пострадали, все воспитанники были размещены в комнатах другого крыла здания.



