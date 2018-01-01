Источник: в ресторане в центре Москвы произошёл пожар

В центре Москвы произошёл пожар в одном из ресторанов города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о пожаре по адресу: улица Малая Бронная, д. 28», — рассказали агентству.

При этом отмечается, что все посетители и персонал заведения были эвакуированы. Позднее пожар был потушен.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь.