Источник: в ресторане в центре Москвы произошёл пожар
В центре Москвы произошёл пожар в одном из ресторанов города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступила информация о пожаре по адресу: улица Малая Бронная, д. 28», — рассказали агентству.
При этом отмечается, что все посетители и персонал заведения были эвакуированы. Позднее пожар был потушен.
О пострадавших не сообщается.
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