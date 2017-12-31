В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метро, передаёт m24.
В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Спасибо метростроителям за этот подарок москвичам и жителям Подмосковья», — сказал Собянин.

По его словам, открытие станции улучшит транспортное обслуживание около 500 тыс. человек. Ожидается, что в дальнейшем «Ховрино» станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, куда перенаправят значительную часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево.

Участок от «Речного вокзала» до «Ховрино» начали строить в августе 2013 года и закончили в декабре 2017-го. Длина участка составила 2,9 км.

Ранее сообщалось, что московское метро в Новый год будет работать всю ночь.

Как передавала НСН, в Московском метрополитене появились новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый».

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