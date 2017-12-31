В Москве открылась новая станция метро «Ховрино»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Спасибо метростроителям за этот подарок москвичам и жителям Подмосковья», — сказал Собянин.
По его словам, открытие станции улучшит транспортное обслуживание около 500 тыс. человек. Ожидается, что в дальнейшем «Ховрино» станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, куда перенаправят значительную часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево.
Участок от «Речного вокзала» до «Ховрино» начали строить в августе 2013 года и закончили в декабре 2017-го. Длина участка составила 2,9 км.
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