В московском метро появились новогодние карты «Тройка»

В Московском метрополитене появились новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый», сообщает НСН.

На них изображены ёлки, снеговики, шары, а также символ 2018 года — собака.

С 1 декабря в продажу также поступила праздничная коллекция брелоков с функцией карты «Тройка». Их можно приобрести в сувенирных магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в киосках на стойках «Живое общение».

Ранее m24 сообщало, что в московском метро появился поезд в честь Года экологии.