В московском метро появились новогодние карты «Тройка»

Короткая ссылка
В Московском метрополитене появились новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый», сообщает НСН.

На них изображены ёлки, снеговики, шары, а также символ 2018 года — собака.

С 1 декабря в продажу также поступила праздничная коллекция брелоков с функцией карты «Тройка». Их можно приобрести в сувенирных магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в киосках на стойках «Живое общение».

Ранее m24 сообщало, что в московском метро появился поезд в честь Года экологии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119