СК возбудил дело о превышении полномочий после избиения посетителей кафе в Ельце
«По результатам доследственной проверки событий, произошедших в ночь на 18 ноября в одном из развлекательных заведений города Ельца, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков мероприятий силовики избили жителей города в кафе «Кара-Кум».
Как отмечается, в настоящий момент установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, и потерпевшие граждане. Назначены судмедэкспертизы, а также будет исследована видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.
Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.
Ранее «Газета.Ru» писала, что в Нижнем Тагиле предъявили обвинение двум полицейским, до смерти избившим задержанного.