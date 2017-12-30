СК возбудил дело о превышении полномочий после избиения посетителей кафе в Ельце

Следователи по результатам проверки возбудили уголовное дело о превышении полномочий в связи с применением физической силы сотрудниками спецподразделений регионального УМВД России в елецком кафе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Липецкой области.

«По результатам доследственной проверки событий, произошедших в ночь на 18 ноября в одном из развлекательных заведений города Ельца, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков мероприятий силовики избили жителей города в кафе «Кара-Кум».

Как отмечается, в настоящий момент установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, и потерпевшие граждане. Назначены судмедэкспертизы, а также будет исследована видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.

Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Нижнем Тагиле предъявили обвинение двум полицейским, до смерти избившим задержанного.