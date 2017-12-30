Политолог прокомментировал отклонение Верховным судом жалобы Навального на решение ЦИК

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT рассказал, что решение Верховного суда России отклонить жалобу блогера Алексея Навального на Центризбирком будет использовано им в качестве пиара.

«Он теперь будет везде рассказывать, что занял второе место, только плохая власть его не допустила. Хотя если бы его даже допустили, то выяснилось бы, сколько людей Навального реально поддерживают, после чего стало бы окончательно ясно, что король голый. Но дело даже не только в том, что он начнёт пиариться, показывать, какой он великий боец за свободу. Навальный после выборов на этом будет делать политику, ставя под сомнение легитимность прошедших выборов. И в этом качестве он очень нужен своим западным партнёрам», — сказал он.

Журавлёв также добавил, что, вероятно, Навальный попытается оспорить решение Верховного суда в Европе.

«У него есть, на мой взгляд, не совсем обоснованная надежда, что европейские институты его поддержат. Но они же не могут заявить, что нарушение закона — хорошо. Искать тараканов внутри законодательства и подсуживать Навальному — это одно. Но отказ ему был настолько очевиден, что здесь весьма трудно принять решение в его пользу, даже если очень захотеть», — заключил политолог.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты на выборах 2018 года.