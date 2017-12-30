В Подмосковье образовалась пробка длиной 20 км
В Орехово-Зуевском районе Московской области на федеральной автодороге М-7 «Волга» образовалась пробка длиной не менее 20 км.
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Как передаёт РИА Новости, причиной пробки стал капитальный ремонт трассы, который проходит на границе Московской и Владимирской областей.
Длина реконструированного участка трассы составляет 4 км. Движение на ремонтируемом участке осуществляется по двум полосам из четырёх.
Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы днём 27 декабря достигли 8 баллов.
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