В Подмосковье образовалась пробка длиной 20 км

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RT
В Орехово-Зуевском районе Московской области на федеральной автодороге М-7 «Волга» образовалась пробка длиной не менее 20 км.
В Подмосковье образовалась пробка длиной 20 км
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Как передаёт РИА Новости, причиной пробки стал капитальный ремонт трассы, который проходит на границе Московской и Владимирской областей.

Длина реконструированного участка трассы составляет 4 км. Движение на ремонтируемом участке осуществляется по двум полосам из четырёх.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы днём 27 декабря достигли 8 баллов.

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