В Подмосковье образовалась пробка длиной 20 км

В Орехово-Зуевском районе Московской области на федеральной автодороге М-7 «Волга» образовалась пробка длиной не менее 20 км.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Как передаёт РИА Новости, причиной пробки стал капитальный ремонт трассы, который проходит на границе Московской и Владимирской областей. Длина реконструированного участка трассы составляет 4 км. Движение на ремонтируемом участке осуществляется по двум полосам из четырёх. Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы днём 27 декабря достигли 8 баллов.