Пробки днём в Москве достигли 8 баллов
Пробки на дорогах Москвы днём 27 декабря достигли 8 баллов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сильные затруднения движения наблюдаются на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Садовой-Кудринской улицы. Также есть затруднения на внутренней стороне Садового, на ТТК и на Москворецкой набережной.
По прогнозам портала, пробки сохранятся ближайшие 6 часов.
Накануне вечером пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов.
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