В Крыму с 1 января появятся присяжные заседатели
«С 1 января 2018 года на территории Республики Крым официально вводится в действие институт присяжных заседателей. По ходатайству подсудимого, присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции», — приводит Интерфакс сообщение управления судебного департамента Крыма.
Отмечается, что к нововведению в судебной системе Крыма подготовились заранее.
В частности, были проведены обучающие семинары для федеральных судей, разработаны методические рекомендации, образцы вопросных листов.
Всего к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных планируется привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов судов Крыма.
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