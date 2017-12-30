В Крыму с 1 января появятся присяжные заседатели

На территории Республики Крым и города Севастополь с 1 января 2018 года официально заработает институт присяжных заседателей.

«С 1 января 2018 года на территории Республики Крым официально вводится в действие институт присяжных заседателей. По ходатайству подсудимого, присяжные заседатели будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции», — приводит Интерфакс сообщение управления судебного департамента Крыма.

Отмечается, что к нововведению в судебной системе Крыма подготовились заранее.

В частности, были проведены обучающие семинары для федеральных судей, разработаны методические рекомендации, образцы вопросных листов.

Всего к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных планируется привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов судов Крыма.

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